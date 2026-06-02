グラビアアイドルの東雲うみさんが、近代麻雀2026年7月号の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。



【写真】深紅の網タイツや黒のフェチ衣装で背徳グラビアに挑んだ東雲うみさん

今号の表紙は見るたびに美しく、そして可愛くなりすぎていく東雲さん。グラビアでは、バニーガールのコスチュームを着こなし、100センチヒップの突き出すような過激ポーズであなたを悩殺します。



東雲さんはXで「お気に入りのバニー衣装とってもかわいいのでGETして見てね♡♡」と投稿しています。



【東雲うみさんプロフィール】

しののめうみ 9月26日生まれ 埼玉県出身 T162・B90(G)W59H100 大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人気グラドルとなり、コスプレイヤーとしても活躍。公式YouTubeチャンネル「うみちゃんねる」では、趣味のガンプラづくりの動画が大人気で、登録者数は116万人。最新情報は公式X（@sinonome_umi）、公式Instagram（@umi_portrait）