＜近居子育ての不満＞親に頼っているママ友から愚痴がこぼれる。恵まれているのになぜ？
実家が近くにあり、子育てをサポートしてもらえる環境は、心強いものです。しかしその一方で、頼っているのに不満ばかりの声に違和感を覚えるママもいるようです。近居子育ては理想的に見えて、実はさまざまな葛藤を抱えやすいのかもしれません。今回の投稿は、「親に頼る人の愚痴」。その背景にある本音や、周囲が感じるモヤモヤについて、ママたちの声から考えます。
『親と近居で頼りまくっているママって、親の不満ばかり言ってない？ ああしてくれない、こうしてくれないって』
子育てを実家に頼るのは甘え？
まずあったのは、厳しい見方です。
『そういう人、周りにも何人かいるけれど精神的に幼い人が多い印象』
『ひとりで何もできないくせに、文句だけは一人前』
親に頼れる環境があること自体、恵まれているはず。それなのに、不満ばかり口にする姿に「甘えすぎではないか」と感じる人も少なくありません。助けてもらっているのに文句を言っていると、周囲にはアンバランスに映るのかもしれません。とくに、自分が頼れない環境にいる人ほど、その違和感は強くなりそうです。
親もまたストレスを抱えている
一方で、「愚痴を言っているのは子育て中のママだけではない」という声もあります。
『親も近所の人に娘の愚痴を言いまくっているはず』
『親子ともに愚痴を言い合っているタイプでは？ どっちもどっち』
近居だからこそ距離が近くなりすぎて、お互いに遠慮がなくなることもあるのではないでしょうか。頼る側は「もっとこうしてほしい」と感じ、頼られる側は「負担が大きい」と感じる……そのズレが、愚痴という形で表に出てくるのかもしれません。また、こんな冷静な指摘もありました。
『頼りまくっていることを当たり前だと思っていない人は、親の愚痴を外では言わない』
つまり問題は、頼ることそのものではなく、「関係性の崩れ」や「感謝が」にあるのかもしれません。さらに、親を過度に持ち上げるケースへの違和感も見られました。
『旦那や義実家の愚痴ばかり言って、実家は素晴らしいってママがいるよね。親に心酔している感じ。でもその親、外では無神経な発言で嫌われていることもある』
こちらの人は、近所の人たちを鋭い目で観察しているのでしょう。身内だからこそ見えにくい一面があり、それが周囲とのズレを生むこともあるのかもしれません。
ダメな実家依存で第三者との関係も悪化
この問題をさらに複雑にするのが、「第三者へのしわ寄せ」です。
『親が寝たきりで頼れないからって、妹の私にあれしてくれこれしてくれって姉に頼まれた。なんで私が親の代わりをしないといけないのか』
本来は親が担っていた役割が、きょうだいに向かうケースもあるようです。きょうだいでも一方的に頼る関係性になると、不公平感を生みやすいものでしょう。さらに、
『私がひとりで親の介護もしているのに』
という声からは、負担の偏りによる深い疲れが伝わってきます。「頼れる人がいる」という状況は、ときに周囲との関係にも影響を及ぼすようです。
恵まれているのだから不満も受け入れて
こうした声のなかで、端的にまとめられていた意見もありました。
『依存して、オイシイところをもっていっているなら、不満も飲み込めばいいと思う』
厳しい言葉ではありますが、「支えてもらっている自覚」と「不満との向き合い方」のバランスを考えさせられるコメントかもしれません。もちろん、どんな関係であっても不満が生まれること自体はあるのかもしれません。ただ、それをどこでどう表現するかによって、人間関係の印象は大きく変わるのではないでしょうか。
実家の近居子育てで大切なこと
近居での子育ては、助け合いができる理想的な形に見えるのではないでしょうか。一方で、距離の近さゆえの難しさも抱えているのかもしれません。実の親子だからこそ、遠慮という壁がなくなり、関係を難しくすることがあるのでしょう。親からすれば娘の行動に口を出したくなる、娘は親のおせっかいがうっとうしいことも。
その関係が長く続くかどうかは、「当たり前にしないこと」と「相手への想像力」にかかっているのかもしれません。「助かったよ」「ありがとう」と言葉にして伝える、頼る頻度や内容を一度立ち止まって見なおしてみる……こうした小さな気づかいの積み重ねが、関係のバランスを整えていくのでしょう。