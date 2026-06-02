『鉄腕アトム』『ちびまる子ちゃん』など人気作品が丸亀うちわとコラボ、受注販売開始

香川県丸亀市の伝統的工芸品「丸亀うちわ」と日本を代表する人気作品がコラボレーションした「2026年 夏の新作うちわ」の受注販売（第1ターム）が6月1日より開始された。

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本プロジェクトは「新旧の日本文化の融合」をテーマに、後継者不足などにより存続の危機に直面する日本各地の伝統工芸を、現代の人気作品とのコラボレーションによって支援するもの。これまで伝統工芸に触れる機会の少なかった世代や国内外の層に「丸亀うちわ」の魅力を発信し、職人たちの持続可能なものづくりに光を当てる狙いがある。

コラボレーション対象作品は、『鉄腕アトム』『リボンの騎士』『ちびまる子ちゃん』『コジコジ』の4作品。江戸時代から続く美しいシルエットのうちわに、現代の人気キャラクターをデザインに取り入れた特別仕様となっている。

丸亀うちわは、竹の選定、骨の割り出し、紙の貼り付け、天日干しなど、実に47もの工程を熟練の職人が手作業で仕上げる国指定の伝統的工芸品。商品ラインナップは、国指定の伝統的工芸品「丸亀うちわ」（4,950円・税込）と、素材や技術を工夫してより手に取りやすい価格に仕上げた「竹うちわ」（2,970円・税込）の2種類。それぞれ各作品につき3デザイン、計6種類が用意される。なお、伝統工芸品認定は「丸亀うちわ」のみとなる。

本商品は完全受注生産方式を採用しており、注文を受けてから職人が一つひとつ手作りで仕上げる。販売は第3タームまで予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）