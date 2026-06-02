＜義父のために月20万？＞復縁は絶対にNO！「バカにしすぎ…」元夫の呆れた言い分【第8話まんが】
私（サエ）は元夫のムツキと、小学生の子どもたちとの4人暮らしでした。ある日、元夫は自分の父親を施設に入れるため、月額20万を家計から出したいと言い出しました。私が拒否すると、夫は離婚をちらつかせてきたのです。バカバカしくなって「うん、分かった」と返答し、離婚はあっさり成立しました。しかし半年後、私は元夫に呼び出されて復縁をお願いされます。元夫は「子どもたちのため、別れるべきじゃなかった」と訴えてきたのですが……？
元夫は、結婚当時の生活が私の給料ありきで回っていたことに、ようやく気付いたようです。復縁をお願いしてきた上、同居を口にしました。けれど義実家には義母と義姉、義姉の子どもたちもいます。そこに私やウチの子どもたちも住めと！？
元夫が必死で「子どもたちのため」と言って復縁を主張するから、私も一応考えてみたのです。復縁したらどうなるのか、子どもたちはその方が嬉しいのか……。考えてはみたけれど、到底「子どもたちのため」になるとは思えませんでした。
夫から復縁を持ち出されて、一瞬考えたのは子どもたちのことでした。子どもにとって元夫が「父親」として同居する価値があるのであれば、私は我慢できなくもありません。しかし考えても考えても、そのメリットが1ミリも思いつかなかったのです。しかも義実家での同居が前提って……。
「今度こそ絶対にうまくいく！」なんて、よく言えたものです。本当に自分たちのことしか考えていないし、その思考回路が理解できません。いったいこの人は私のことをどこまでバカにすれば気が済むのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
元夫は、結婚当時の生活が私の給料ありきで回っていたことに、ようやく気付いたようです。復縁をお願いしてきた上、同居を口にしました。けれど義実家には義母と義姉、義姉の子どもたちもいます。そこに私やウチの子どもたちも住めと！？
元夫が必死で「子どもたちのため」と言って復縁を主張するから、私も一応考えてみたのです。復縁したらどうなるのか、子どもたちはその方が嬉しいのか……。考えてはみたけれど、到底「子どもたちのため」になるとは思えませんでした。
夫から復縁を持ち出されて、一瞬考えたのは子どもたちのことでした。子どもにとって元夫が「父親」として同居する価値があるのであれば、私は我慢できなくもありません。しかし考えても考えても、そのメリットが1ミリも思いつかなかったのです。しかも義実家での同居が前提って……。
「今度こそ絶対にうまくいく！」なんて、よく言えたものです。本当に自分たちのことしか考えていないし、その思考回路が理解できません。いったいこの人は私のことをどこまでバカにすれば気が済むのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子