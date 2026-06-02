今週は、日テレ系列が、地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間『グッド・フォー・ザ・プラネットウィーク』、略して「＃グップラ」です。



回転寿司で人気のネタ、サーモンは、世界的に需要が拡大していますが、今、輸入サーモンの価格が高騰しています。



そこで関心が高まっているのが、「養殖サーモン」です。





「養殖サーモン」の＃グップラ！なポイントは…■グップラポイント②飢餓をゼロに（海外でも）⑧働きがいも経済成長も（日本に広げる）⑨産業と技術革新の基盤をつくろう⑫つくる責任つかう責任⑬気候変動に具体的な対策を（輸送削減）⑭海の豊さを守ろう（海や川を汚さない）■桃太郎サーモン陸上養殖場（八代市日奈久新開町）■山本紗英子アナウンサー「田畑の広がる八代市の日奈久。海でも川でもなく「陸上」で、養殖されているのが、『サーモン』です！」いけすの中を回遊する魚、その名も「桃太郎サーモン」です。■いけすのなかで泳ぐ平山さんその名付け親は…Q「何をしていたんですか？」■「サーモンたちにご挨拶していた。「お父さん～」って（サーモンが）言ってますから」陸上養殖を行う企業「ひらやま」の代表、平山 正（ただし）さん（65）。元々は、段ボールで緩衝材を作るメーカーですが、そこで培ったモノづくりを生かし、水と電源とスペースさえあればどこでも養殖が可能な低コストの「ひらやま式陸上養殖システム」を開発しました。

およそ7年前から、耕作放棄地だったこの場所で、陸上養殖を始めました。



■水は？

養殖に使う水は、この土地から湧き出す地下水です。



■平山さん「ここは干拓なので、満潮時になると自噴する」



干拓地のため、地下水には塩分が含まれ、農業には向かない土地でしたが、淡水と海水の両方に適応できるサーモンには、絶好の場所です。

また、エサも、粉ミルクや乳酸菌などを混ぜたものを与え、徹底管理。



一度も冷凍せず、生のまま食べられる鮮度の高さが魅力です。

平山さん「アニサキスもいない、赤潮被害もない。（ろ過した）きれいな水で作れて、安心安全なサーモン」

■山本アナ (食べてみて…)「脂身はあっさりしていて、いくらでも食べられますね。身にうま味や甘みがぎゅっと詰まっている。弾力があって臭みが全くない」



また、排水もバクテリアが分解し、浄化するため、環境に負荷をかけることがありません。



孵化から出荷までおよそ1年4か月。



季節や環境に左右されず、安定供給できることも大きなメリットです。



平山さんが陸上養殖を始めたきっかけは？



■平山さん「（サーモンは）日本人が大好きだから、輸入に頼っているサーモンじゃなくて、国産の、しかも熊本のサーモンを皆さんに広げたかった」

■海外産サーモンは？

国内で流通する8割は、チリやノルウェーなど海外からの輸入で、輸送コストの上昇や円安も重なり、サーモンの高値が続いています。



一方、「桃太郎サーモン」は輸送コストも抑えられ、1キロあたり500円ほど安く提供できるといいます。



この「桃太郎サーモン」に、飲食店も熱い視線を送っています



■「イタリア料理イルファーロ」(八代市)

料理人も新しい可能性を感じています。



■桃太郎サーモンのカルパッチョ（1630円税込）

■桃太郎サーモンのミキュイ（1800円税込み） ※要予約※どちらも季節限定

八代市のレストランでは、その日に届く桃太郎サーモンで、カルパッチョや、低温調理のミキュイなど、様々な料理を提供しています。



■松永康貴オーナーシェフ「食感がすごくいいなと思って、旨味が詰まってるんですよね。そこに対してミルク感があったり。料理のジャンルが広がった。八代産って言えるのがものすごく嬉しい」

「桃太郎サーモン」の、場所を選ばない養殖のシステム。



世界でサーモン需要が高まるなか熱い視線が送られています。



人口減少が進む地域での雇用の創出や、新たな特産品としても注目され、福岡県では、海のすぐそばで、鳥取県では廃校した体育館、鹿児島では遊技施設の跡地など、全国16か所で取り組みが広がっています。



さらに、海を越え、台湾やインドネシアなどでも計画が進んでいます。



■平山さん「熊本から九州、日本、海外に届け、世界に広げていければ」



食と環境の未来を守る「桃太郎サーモン。」世界中の食卓に並ぶ日がくるかもしれません。



【情報】

桃太郎サーモンは、県内のゆめタウンや、関東のスーパー、台湾にも出荷されています。



※この特集はTVerでも配信しています