21:30　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）

22:35　
ブイチッチECB副総裁、会議出席

23:00
米JOLTS求人件数（4月）
予想　684.8万人　前回　686.6万人

ベイリー英中銀総裁、貴族院経済委員会出席

時刻未定
ポーランド中銀政策金利（6月）
予想　N/A　前回　3.75%

3日
0:00　
スレイペン・オランダ中銀総裁、会議出席
グリーン英中銀委員、会議「エネルギーショックとインフレリスク」出席

米自動車販売（5月）
仏中銀総裁にエマニュエル・ムーラン氏が就任
クーパー英外相、中国の王外相と会談（中国）
イエレン元米財務長官、ブルッキングス研究所主催会議出席
米予備選（カリフォルニア、アイオワ、モンタナ、ニュージャージー、ニューメキシコ、サウスダコタ）
イスラエル・レバノン協議再開予定（ワシントン）

※予定は変更されることがあります。