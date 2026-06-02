■これまでのあらすじ

階下の音で目覚めた妻が見に行くと、義母が壁に釘を打ち付けていた。カレンダーをかけようと思ったと義母は言うが、妻は猛抗議。すると義母から「神経質」と嫌味を言われ、夫からは「産後で情緒不安定」と言われてしまう。そして翌日、ようやく義母が家を出て行くかと思えば…。



義母は夫が送って今日帰る――そう約束したはずだったのに、義母が突然腰が痛いと言い出しました。「これじゃ何もできないわ。困ったわぁ」って、こっちが困ったわぁ！

ねぇ、いつまでいる気なの？本当は家を出て行くつもりなんてないんじゃないの？夫は「この状態じゃ仕方ない」と言って義母は残ることに。赤ちゃんの世話だけでも手一杯なのに、「最近の育児は神経質」と嫌味を言いながら義母は哺乳瓶の消毒に口を出してくる義母に麦茶やリンゴまで出さないといけないなんて…！義母は出て行かない。夫も頼りにならない。もう私ひとりでは無理だと思った私はー…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:華緒はな、脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)