県知事選挙で3選を果たした花角英世さんが2日、県庁に初登庁しました。笑顔を見せた花角さんは「地域経済を活性化したい」と3期目の決意を語りました。



花束を受け取る表情には笑顔が浮かびます。



およそ400人の職員らに大きな拍手で迎えられた花角英世さん。6月2日、県知事選挙の当選後、初めて県庁に登庁しました。



2日前、投開票が行われた知事選で55万4000票余りを獲得し3期目の当選を果たしました。





演説では2期8年の実績を強調し経済の活性化や投資の呼び込みなど「攻め」の県政を目指すと訴えました。会見では次の4年間への決意を語りました。花角英世さん「地域経済の活性化地域経済に活力をとそうした声にしっかりと答えていくことが重要だとお話をしましたのでその通りしっかり県政を進めていきたい」今回の知事選では、ことし再稼働した柏崎刈羽原発の地元同意のプロセスをめぐって論戦が交わされました。TeNYと読売新聞が共同で行った出口調査では原発再稼働の評価について「妥当だと思う」は33パーセント、「どちらかと言えば妥当だと思う」は34パーセントでした。「どちらかと言えば」を含めると7割近い有権者が妥当だと思うと答えたことになります。この結果について花角さんは。花角英世さん「県が行った意識調査でも安全対策や防災対策、何が行われているかを知っている人たち認識していると答えた人たちの集団の中では理解が高い。理解は深まったのかなと思う」4年後に予定される知事選で4期目は目指すのか。記者から問われると。花角英世さん「この先のことなどは全くいま考えられませんまずは信任いただいたこれからの4年間をどう仕事をしていくかということでその先という発想はいまない。（4年間で）できるだけの成果 を出したいと思っている」選挙戦を通じて県内の実情を知ることができたと語る花角さん。3期目は攻めの県政で新潟の発展を目指します。