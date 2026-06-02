お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏による初著書『津田日記』（新潮社）の特大広告が、6月1日から7日までの一週間、東京メトロ新宿三丁目駅とOsaka Metro梅田駅に掲出される。

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『津田日記』は、津田が2025年の1年間、1日も欠かさず綴った日記をまとめた1冊。50歳の誕生日にあたる5月27日に新潮社より発売された。嫁とのケンカ、千鳥・大悟との飲み、ライス・関町とのサウナ、子どもとの買い物、ラジオや「名探偵」のロケに関する記述など、東京と大阪を往復しながら過ごした多忙な日常が率直に綴られている。

日記執筆のきっかけは、2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と言われたこと。エルメスで黄色の革の手帳を購入し、手書きで1年間書き続けたという。下心や悪口、喜びや悲しみも含めた感情がそのまま記録された内容となっている。

今回掲出される特大広告は、『津田日記』に込められた「喜怒哀楽、感情むき出しの365日」を表現したもの。津田の4種類の表情が並び、それぞれの顔の横には感情に沿った実際の日記の一節も掲出される。

津田は1976年5月27日生まれ、滋賀県出身。2000年に中学の同級生であるユースケとダイアンを結成し、ツッコミを担当。テレビ、ラジオ、舞台、YouTubeなど各メディアで活動し、近年は俳優としても活動の幅を広げている。本書が初の単著となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）