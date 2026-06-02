オランダ代表がW杯を戦う背番号を発表…“エース”メンフィス・デパイが「10」を背負い、初優勝を目指す
王立オランダサッカー協会（KNVB）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の背番号を発表した。
欧州予選を6勝2分けの無敗で突破し、2大会連続12回目の本大会出場を決めたオランダ代表。過去の最高の成績は準優勝3回と、悲願の優勝を目指す今大会となる。
先月27日に本大会に臨む最終メンバー26名が発表されたが、今回新たに背番号も決定。主将を務めるフィルジル・ファン・ダイクは「4」、エースのメンフィス・デパイは「10」を付けることに。その他、ライアン・フラーフェンベルフが「8」、コーディ・ガクポが「11」を着用するなど、所属クラブとは異なる番号を背負うことになった。
本大会でグループFに入ったオランダ代表は、グループステージ初戦で現地時間14日に日本代表と対戦。その後は、同20日にスウェーデン代表、同25日にチュニジア代表と対戦する。
発表されたメンバーは以下の通り。
1 バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
2 ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
3 マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）
4 フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
5 ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
7 ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
8 ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
9 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
10 メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
11 コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
12 マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）
13 ロビン・ローフス（サンダーランド／イングランド）
14 タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
15 ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
16 フース・ティル（PSV）
17 ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）
18 ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）
19 ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）
20 トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
21 フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
22 デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
23 マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
24 クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）
25 ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）
26 クインテン・ティンバー（マルセイユ／フランス）
欧州予選を6勝2分けの無敗で突破し、2大会連続12回目の本大会出場を決めたオランダ代表。過去の最高の成績は準優勝3回と、悲願の優勝を目指す今大会となる。
先月27日に本大会に臨む最終メンバー26名が発表されたが、今回新たに背番号も決定。主将を務めるフィルジル・ファン・ダイクは「4」、エースのメンフィス・デパイは「10」を付けることに。その他、ライアン・フラーフェンベルフが「8」、コーディ・ガクポが「11」を着用するなど、所属クラブとは異なる番号を背負うことになった。
発表されたメンバーは以下の通り。
1 バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
2 ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
3 マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）
4 フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
5 ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
7 ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
8 ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
9 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
10 メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
11 コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
12 マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）
13 ロビン・ローフス（サンダーランド／イングランド）
14 タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
15 ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
16 フース・ティル（PSV）
17 ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）
18 ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）
19 ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）
20 トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
21 フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
22 デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
23 マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
24 クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）
25 ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）
26 クインテン・ティンバー（マルセイユ／フランス）