41名から26名に…マンCのクサノフら、カンナヴァーロ監督率いるウズベキスタン代表のW杯メンバー発表！

41名から26名に…マンCのクサノフら、カンナヴァーロ監督率いるウズベキスタン代表のW杯メンバー発表！