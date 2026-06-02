去年12月、強盗に襲われ金をとられたなどと噓をつき、警察の業務を妨害したとされる女の裁判。

【写真を見る】あす判決「強盗に遭えば許してもらえるかと」家族にカネを返せなかった女が行き着いたのは“自作自演” 判決を前に事件の内容と初公判を振り返る（山形）

あす、判決が山形地方裁判所で言い渡されます。改めて事件の内容や、先月の初公判について振り返ります。

■何があったのか 事件の内容

偽計業務妨害の罪に問われているのは、上山市高野に住む無職の20代の女です。

起訴状などによりますと女は去年12月、警察に「泥棒は私を殴った後、その財布をもって玄関から逃げていった」などと嘘の話をし、警察に必要のない捜査をさせて、正常な業務を妨害したとされています。

先月行われた初公判で女は起訴内容を全面的に認めました。

■動機は？なぜそこまでしたのか

被告人質問で女は動機について「家族から借りていた5万円を工面する目処がつかなかった」「強盗に遭って金を奪われたことにすれば両親が許してくれると考えた」などと話しました。

裁判は即日結審し、検察側は拘禁1年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

判決はあす山形地方裁判所で言い渡されます。