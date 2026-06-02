先輩の理不尽な業務指示でトラウマに。憧れの会社で心を折られた新社会人が、もう一度前を向くまでの軌跡【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→適応障害を患って寝込んでしまう男性だが…!?
就職活動を乗り越え、憧れの会社に入社した新卒社員。しかし、待っていたのは先輩からの理不尽な対応が続く過酷な日々だった。理想と現実のギャップに落胆し、やがて心身のバランスを崩してしまう。そんな現代社会の生きづらさをリアルに描き、投稿時に10万件を超える「いいね」とともに多くの共感を集めたのが、漫画家・甘井(@amai_taiyaki)さんの創作漫画『適応障害で会社を辞めた新卒が希望を見つける話』だ。今回は、多くの人の心を救った本作が誕生した経緯や、傷つきながら働く人々へ向けた温かいメッセージをインタビューを交えて紹介する。
物語の主人公は、目を輝かせて社会人生活をスタートさせた新卒の村上健吾。しかし入社後、彼を待っていたのは冷淡な職場環境だった。ある日、先輩から急ぎの仕事を任された村上がやり方を尋ねるも、「マニュアル見て」の一言で突き放されてしまう。
マニュアル通りに対応したつもりだったが、その後社内システムが作動しないトラブルが発生する。先輩の業務指示が不十分であったことが原因であるにもかかわらず、すべての責任を村上に押し付けられ、激しく叱責されてしまう。この事件がトラウマとなり、村上は適応障害を患ってしまう。食事も喉を通らず、部屋も散らかり放題の絶望的な日々。そんななか、ふと開いたSNSでライブ配信をしている1人の女性と巡り合ったことで、彼の止まっていた時間は思わぬ方向へと動き出す。
本作が誕生したきっかけについて、甘井さんは「この作品は漫画賞に投稿した作品なので、担当さんから『どんな話を描きたいか？』とお尋ねがありました。自分が描きたい漫画とはどんな漫画だろう？と考え、担当さんとお話ししていくうちに、疲れている人や生きづらさを感じる人の心がふっと軽くなる漫画を描きたいと思い、このお話が生まれました」と振り返る。
■「ご飯がおいしくない」と感じたら無理をしているサイン。自分を責めがちな現代人へ贈る言葉
作中で描かれる、真面目ゆえに自分を追い詰めてしまう村上の姿に、SNSでは「心に響く」「自分のことかと思って泣いた」といった共感の声が殺到した。
甘井さんは、日々葛藤しながら働くサラリーマンや新社会人に向け、次のようなメッセージを寄せてくれた。
「社会に出るとどんな人でも必ずつまづきや傷付くことがあると思います。真面目な人や新社会人の人だと特に抱え込んでしまうことが多いと思いますが、ご飯がおいしくないなと思ったら無理しているということだと思うので、誰かに話してみたり休んだりしてゆっくり過ごしてほしいです。自分が弱いだけかもとか甘えているだけかもと思うことでも、誰かに話してみると共感してもらえてほっとすることも多いです。必要ならSNSも使って、肩の力を抜きましょう！」
どんなに仕事が忙しい日々であっても、おいしく食べて健康的に過ごしたいものだ。甘井さんは本作のようなヒューマンドラマのほか、背筋が凍るようなホラー漫画などもSNSに投稿している。心が少し疲れてしまった夜は、彼女の描く優しい世界に触れて、心に休息を与えてみてはいかがだろうか。
取材協力：甘井(@amai_taiyaki)
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