台風6号の影響により、東海道新幹線で急きょの運休や長時間の運転見合わせ、行先変更などが発生する可能性が発表されました。

JR東海によりますと、東海道新幹線の東京駅から名古屋駅の間において強風が予想されているほか、強い雨が降る予報が出ているということです。この気象予報を受け、東海道新幹線では6月3日（水）の始発から午前中の列車を中心に、全線にわたって急きょの運休や長時間の運転見合わせ、さらには行先変更などが発生する可能性があるとしています。

また、午前中の運転見合わせなどの影響は午後にも及ぶとみられ、3日午後の列車においても運転計画を変更する可能性があるということです。JR東海では、最新の気象情報のほか、東海道新幹線の運行情報についてもあわせて確認してほしいとしています。

さらに、この台風6号による影響は新幹線にとどまらず、新幹線の各駅に接続する在来線においても、運休をはじめとした運転見合わせなどが発生する場合があるということです。

JR東海は、在来線を利用する際、同社のホームページで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。