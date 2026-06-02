お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（51）が2日までに更新されたYouTubeチャンネル「#コイワラ【芸人×恋愛】」にゲスト出演。結婚に踏み切れない男性の言葉について代弁する場面があった。

MCの「相席スタート」山崎ケイとCRAZY COCOが芸人の恋愛相談に答えていく同チャンネル。徳井は「恋リアのイメージがあり、よく恋愛相談されるんですが、独身の俺が相談を受けてていいのでしょうか?」という悩みを打ち明けた。

結婚願望がない徳井は、女性からの恋愛相談を受ける機会は多いという。結婚に踏み切れない男性と交際している女性から相談が多いことを伝えられると、「そういう相談が一番得意」と胸を張った。

「そういうクライアントさんが一番多いです」と笑わせ、「その系統の相談が一番多いですし、私のような人に聞いてもらうのが一番いいんですよ」と声を張った。

結婚から逃れようとする男性の心境や言い訳が「手に取るように分かる」といい、「今すぐ、例えば今年とか来年、3年以内ぐらいに結婚したいと思っているならば、別れた方がいいじゃないですか」とアドバイスすることを明かした。

そういう男性の言葉を「意味がないんです」とバッサリ。「凄く心が痛いけどね」と結婚したい女性にはつらい進言になることも語った。