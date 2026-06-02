◇交流戦 巨人3―2オリックス（2026年6月2日 東京D）

巨人の則本昂大投手（35）が2日、東京ドームで行われたオリックス戦に先発し、5回2/3、97球を投げ、5安打2失点の粘投。今季7度目の先発で移籍後初勝利を挙げた。2回に打球が左足首付近に当たるアクシデントも乗り越える熱投だった。交流戦は19勝目となり、歴代10位タイに浮上した。

ヒーローインタビューで則本は「やばいっすね…」と偽らざる思いを口にすると、移籍後初勝利を問われ「最高です！」と声を張り上げた。

「立ち上がりがホンマにどうしようかなと思って…ストライクが入らなくてマウンド降りたくなったんですけど、周りのみんなが助けてくれたんで、なんとか今ここに立てているので、本当に感謝しています。（守備陣には）マウンドからすごいプレーをたくさん見たので、きょうプレーバックをいっぱい見ようかなと思います」と笑わせた。

打球を受けてもマウンドに立ち続けた。2回1死無走者から宗の打球は則本の左足首からすねにかけての部分に当たる内野安打となった。ベンチから内海投手コーチが飛び出したが、則本は右手で制し、そのまま続投となった。その後、山中、若月の連打で先制点を許したが、その後の1死一、三塁では後続を打ち取り、最少失点で切り抜けた。

則本の気迫の投球に打線も応えた。2回裏にキャベッジが右中間へ10号逆転2ラン。5回には無死一塁から則本が投前への犠打で得点圏に走者を進めた後、松本の左中間適時二塁打で加点した。則本にとって楽天時代の15年以来となるプロ通算2つ目の犠打だった。

則本は6回先頭で迎えた中川に左越えソロを浴びたが、リードを守って救援陣へバトンを渡した。救援陣も1点のリードを守り抜いた。則本は「本当に頼もしいリリーフ陣なので、毎日信頼していますし。本当にたくさん投げているので、僕も安定したピッチングで長いイニング投げられるようにやって、リリーフ陣を助けられたら」と話した。

守護神のマルティネスからウイニングボールを手渡された則本にとって7試合でつかんだ初勝利だった。

「普段通りやろうと意識していた。苦しい2カ月くらいだったですけど、早く勝って、チームメートの“則本に初勝利を”というプレッシャーを解き放ちたかったので、きょうからガンガン勝っていきたいなと思います」

ウイニングボールについて問われると「すみません、もうロッカーに置いてきちゃいました」とおどけた則本だったが「きょうで121勝目になったんですけど、本当特別な1勝になった」と話すと大きな拍手を送ってくれた東京ドームのファンへ最高の笑顔で手を振った。