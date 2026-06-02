パニック状態の猫にしてはいけないNG行為

パニックの猫を見れば誰しも「すぐ落ち着かせたい」と思いますが、興奮した状態での感覚器官はとても敏感なので、周囲の刺激をすべて攻撃や脅威として捉えてしまう可能性があります。

次に紹介する行為は、猫の恐怖心を増幅させ、深刻な事故を招く恐れがあるため、パニック状態の猫には厳禁です。

1.無理に抱っこしようとする

パニック中の猫を抱き上げて、落ち着かせようと無理に抱きしめる行為はとても危険です。

興奮状態になっている脳内では、周囲の情報を正確に認識・判断する力が低下するため、猫が「敵に捕まった」と判断する可能性があります。全力で抵抗された場合、深い咬み傷や引っ掻き傷を負う危険があるのです。

小さくても猫は肉食なので、興奮時の噛む力は強く、口腔内の細菌による感染症リスクもある上、反射的に攻撃した猫自身もさらに混乱することもあります。

2.逃げる猫を追いかける

大きな音などに驚いて逃げ出した猫を、うしろから追いかけるのは逆効果です。

人も含め、多くの哺乳類には、神経系に「急接近や追跡＝危険」と感じる初期設定のような回路があり、背後から追いかけられる行為は危険だと判断してさらに逃走することになります。特に行き止まりや家具の隅などに追い詰めてしまうと、猫は極限状態に追い込まれます。

これは「転嫁攻撃」の引き金となりやすく、最初に驚いた原因を忘れて、近づいた飼い主に飛びかかってくるなど攻撃に発展することがあります。

3.大きな声を出す

猫をなだめようとする飼い主がパニックになり、大きな声で「〇〇ちゃん！」「大丈夫だよ！」と呼びかけて制止しようとするのは、お互いの興奮を助長してしまいます。

興奮状態の猫は認識力が低下する反面、聴覚が過敏になりやすいため、大きな声が聞こえると危険が迫っているように感じます。

誤って屋外に出てしまった猫にとって、焦った飼い主の声は猫をさらに緊張させ、パニックを過剰に煽る逆効果になることもあります。道路へ飛び出すなどの二次被害を招く恐れがあるため、決して大きな声を出さず、静かに猫の行方を捜しましょう。

パニック状態の猫を安心させるためには？

猫がパニックになったときには、できるだけ外部から制圧するよりも、猫がいる環境を調整して猫が自力で落ち着くまで待つことが大切です。

猫がケージやキャリーバッグ内にいる場合は、そのまま物理的な距離を置きましょう。あまり近づいてしまうと、興奮のあまり飛びかかってきたり、猫パンチが飛んできたりする可能性があります。特に緊急でない場合には、猫がひとりになれる空間を作り、部屋を暗くして猫からすぐに見えない場所など遠くから見守りましょう。

もし、猫が身を隠せない場所にいてパニックが収まらない場合は、バスタオルやブランケットを上からそっと被せ、視界を塞ぐことで落ち着かせる方法もあります。動物病院の診察台でも有効です。

もし猫がパニック中に暴れてケガをしたり、部屋を暗くして安静にさせても口呼吸が収まらないような場合には、事前に動物病院へ連絡し、指示を仰いだ上で受診を検討してください。

まとめ

猫がパニック状態になるときは、たいてい猫が望んでいない場所に連れていかれたり、突発的に驚いたりしたときです。この際に対応を誤ると、引っかかれたり噛みつかれたりして、人も猫も傷つく危険があります。

怪我をする可能性の低い場所でのパニックであれば、猫の興奮が収まるまでは、別の部屋へ移動するなどしてそっとしておきましょう。なだめようとする方がよけいに興奮してしまうことが多いからです。また、猫がパニックになって屋外へ出てしまった際も、急いで追いかけたり大声で呼んだりしないようにして、安全に捕獲できる方法を検討してください。

猫が興奮しているときは、飼い主が正しい知識を持っているかどうかは、猫の命と飼い主さんの安全を左右する分かれ道となります。ただ、焦るだけでなく、いざという時も猫を守れるようにしておきましょう。

(獣医師監修：唐野智美)