ご飯を食べなくなってしまったという猫さん。心配になった飼い主さんが顔をよく見てみると、まさかの状態になっていて…？驚きの瞬間を収めた動画は、記事執筆時点で84万再生を突破。「笑い話で済んで良かった」「元気があればなんでもできる」との声が上がっています。

【動画：『突然ご飯を食べなくなった猫』→顔をよく見てみたら…『驚きの光景』】

突然の嘔吐に心配が募る

Instagramアカウント『ココとちゃちゃ/キジトラ姉妹』に投稿されたのは、突如ご飯を戻してしまい、食べなくなってしまった猫さんの様子を記録したリール動画です。

ある日、未消化のご飯を戻してしまうようになったという「ちゃちゃまる」ちゃん。飼い主さんの心配をよそに普段と変わりなく過ごしていたそうです。

しかし、夜を迎えて、飼い主さんがちゃちゃまるちゃんの顔を見てみたところ、なんとビックリする状態になってしまっていたといいます。

まさかの「腫れ」に驚き

ちゃちゃまるちゃんの顔をくまなく見ていると、何だかいつもと違う違和感が。なんと、アゴがパンパンに腫れてしまっていたのだそうです。

心なしかしょんぼりした表情を見せたちゃちゃまるちゃん。痛がる様子はないようでしたが、恥ずかしさが勝っているのか、飼い主さんの方を一向に見ようとしなかったといいます。

見つけたのが夜中だったこともあり、飼い主さんは一旦様子見をすることにしたとか。しかし、翌日になると左目まで腫れが及んでしまったため、急いで病院に連れて行ったそうです。

腫れの意外な原因

アゴの診断結果は、虫と遊んでいて返り討ちに遭ってしまったことが原因かと思われる、との内容だったそう。意外な原因でしたが、治療の甲斐あってすぐに腫れは引いて治ったといいます。アゴが腫れた驚きの姿から一転、治った後にはスッキリとした表情を見せてくれたちゃちゃまるちゃんなのでした。

投稿には、「なかなかの貫禄」「クッキングパパ猫で笑ってしまった」「治って良かったですね…」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『ココとちゃちゃ/キジトラ姉妹』では、可愛すぎるキジトラ姉妹のココアちゃん・ちゃちゃまるちゃんの日常を見ることができます。仲良し姉妹にほっこり癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ココとちゃちゃ/キジトラ姉妹』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。