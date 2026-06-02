千葉市、ロッテ球団、イオンモール株式会社の共同会見が２日、同市役所で開かれ、ＺＯＺＯマリンスタジアムの老朽化を受けて近隣に新球場を造る事業でドーム型を目指す方針などが発表された。

新球場は２０３４年のオープンを予定。屋根は開閉式ではなく固定式を想定しており、費用は従来の屋外型球場よりも約４００億円増えて、総額１０００億円超となる見通しであることも明らかになった。

２４年ドラフト１位で青学大からロッテに入団して２年目の西川史礁外野手（２３）はヤクルト戦（神宮）前に取材に応じ、「（ＺＯＺＯ）マリンは（強風、暑さなどへの）慣れは必要。ドームになると関係がないので、いい球場ができるなと。ドームは涼しいですし、やっている時も暑さは全然違う。でも、外が嫌かと言われたら、僕はそうではない。人が集まる球場にしてほしいです」と期待を込めた。ドーム型が実現すれば、現状では楽天を除いてパ・リーグ５球団目となる。

◆発表された今後の検討スケジュール（予定）

２０２６年６月〜 基本計画の検討

２７年３月頃 事業実施の判断、基本計画の策定

２７年４月以降 基本設計等

３４年頃 開業