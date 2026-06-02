◇交流戦 中日0─3ソフトバンク（2026年6月2日 バンテリンドーム）

不名誉な記録を免れるのが精いっぱいだった。ソフトバンク・大津に7回1死まで完全投球を許す苦しい展開。田中が左前打を放ち、球場に漂い始めた不穏な空気は払拭したものの、9回2死から村松が選んだ四球と合わせ、出した走者はわずか2人だった。

「（大津に）牛耳られたという感じだよね。勉強して、こういうボールだ、こういう攻めだということは、映像を見たり、ミーティングしたりしているけど、体感した時に泡を食ってしまうような…。頭で分かっていても、対応するのが難しかった」

井上監督は努めて冷静さを保ち、こう振り返った。1年で各カード3試合しかない交流戦。初見の投手を打つのは、リーグ戦よりも、はるかに難しい。4連勝でスタートした今年の交流戦も、その後に3連敗と、試練に直面している。

「ある意味、完全に抑えられた。そこは認めざるを得ない。完敗だと白旗を振るつもりはさらさらないけど、バッター陣が突破口を開くことができなかったのがズルズルしってしまった（原因な）のかな」

今季5度目の零敗。気持ちの切り替えが求められる。