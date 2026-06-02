香川県さぬき市は、2日午後7時50分に「高齢者等避難（警戒レベル3）」を出し、早めの避難を促しました。



「高齢者等避難（警戒レベル3）」が出されたのは志度の5449世帯 10951人、長尾北部の1961世帯 4471人、造田の1720世帯 3730人など合わせて20705世帯 43083人です。



「高齢者等避難」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちです。

◆自治体による補足情報

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

◆避難情報が発令されているエリア

＜高齢者等避難が発令されているエリア＞

○鴨庄 1614世帯 (3233人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○鴨部 837世帯 (1790人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○志度 5449世帯 (10951人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○小田 434世帯 (826人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○松尾 617世帯 (1187人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○神前 654世帯 (1475人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○石田南部 408世帯 (905人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○石田北部 980世帯 (2162人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○前山 130世帯 (245人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○造田 1720世帯 (3730人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○多和 195世帯 (355人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○長尾南部 1299世帯 (2721人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○長尾北部 1961世帯 (4471人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○津田 1733世帯 (3380人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○鶴羽 899世帯 (1767人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○富田南部 219世帯 (467人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○富田北部 1345世帯 (2995人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○北山 80世帯 (143人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため

○末 131世帯 (280人)

台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため



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◆避難情報について

「高齢者等避難」が発表された場合

「高齢者等避難（警戒レベル3）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から３番目の「警戒レベル３」です。「高齢者等避難（警戒レベル3）」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちです。お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル３」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル３」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。