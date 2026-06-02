山形市によりますと、きょう午前11時30分ごろ、山形県山形市村木沢の山林でクマ1頭が目撃されました。

【画像】クマ出没場所

市が注意を呼びかけています。

■クマ目撃場所（画像）

■５月～６月のクマ目撃場所（山形市）

6月2日（火曜） 午後6時20分頃 大字岩波地内の農地にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午前11時30分頃 大字村木沢地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後14時18分頃 松波一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後14時15分頃 松波一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月1日（月曜） 午前11時00分頃 大字山寺地内の線路付近にてクマ1頭を目撃

6月1日（月曜） 午前9時10分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

5月31日（日曜） 午前10時30分頃 大字土坂地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月29日（金曜） 午前8時00分頃 双月町地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月29日（金曜） 午前10時14分頃 大字新山地内の路上にてクマ1頭を目撃

5月29日（金曜） 午前8時15分頃 大字山寺地内の線路付近にてクマ1頭を目撃

5月27日（水曜） 午前5時45分頃 大字長谷堂地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月27日（水曜） 午前7時00分頃 大字神尾地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月23日（土曜） 午前11時00分頃 大字柏倉地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月22日（金曜） 午後5時55分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

5月21日（木曜） 午前7時30分頃 大字松原地内の雑木林にてクマのような動物1頭を目撃

5月18日（月曜） 午前6時35分頃 みはらしの丘地内の雑木林にてクマのような動物1頭を目撃

5月16日（土曜） 午後1時30分頃 大字滑川地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月15日（金曜） 午後7時40分頃 大字十文字地内の雑種地にてクマのような動物1頭を目撃

5月15日（金曜） 午前7時30分頃 大字下東山地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月11日（月曜） 午後3時00分頃 大字平清水地内の山林（千歳山）にてクマのような動物1頭を目撃

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