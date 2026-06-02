◇交流戦 巨人3―2オリックス（2026年6月2日 東京D）

巨人の則本昂大投手（35）が2日、東京ドームで行われたオリックス戦に先発し、5回2/3、97球を投げ、5安打2失点の粘投。今季7度目の先発で移籍後初勝利を挙げた。2回に打球が左足首付近に当たるアクシデントも乗り越える熱投だった。交流戦は19勝目となり、歴代10位タイに浮上した。

打球を受けてもマウンドに立ち続けた。2回1死無走者から宗の打球は則本の左足首からすねにかけての部分に当たる内野安打となった。ベンチから内海投手コーチが飛び出したが、則本は右手で制し、そのまま続投となった。その後、山中、若月の連打で先制点を許したが、その後の1死一、三塁では後続を打ち取り、最少失点で切り抜けた。

則本の気迫の投球に打線も応えた。2回裏にキャベッジが右中間へ10号逆転2ラン。5回には無死一塁から則本が投前への犠打で得点圏に走者を進めた後、松本の左中間適時二塁打で加点した。則本にとって楽天時代の15年以来となるプロ通算2つ目の犠打だった。

則本は6回先頭で迎えた中川に左越えソロを浴びたが、リードを守って救援陣へバトンを渡した。救援陣もリードを守り抜いた。

守護神のマルティネスからウイニングボールを手渡された則本に最高の笑顔が広がった。