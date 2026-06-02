◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 3-2 オリックス(2日、東京ドーム)

巨人は6月最初のゲームに競り勝ちました。

先発は移籍後初勝利を狙った則本昂大投手が今季7試合目のマウンド。2回にピッチャー返しの打球を左足に受けるアクシデントがあるも続投。この回にタイムリーを打たれ1点先制を許しましたが、後続を2者連続三振で抑えて最少失点とします。

すると直後の2回裏、キャベッジ選手が右中間スタンドへ逆転の10号2ランホームラン。飛距離129メートルの豪快弾で試合をひっくり返しました。さらに5回裏にもこの試合1番起用の松本剛選手がタイムリー2ベースを放ち、リードを2点に広げます。

則本投手は6回先頭の中川圭太選手にソロホームランを浴び再び1点差に詰め寄られると、この回2アウトまで奪ったところで降板。6回途中2失点で、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。

その後は巨人リリーフ陣が1点リードを守るべく奮闘。高梨雄平投手、中川皓太投手、大勢投手と無失点リレーをつなぎ、9回はマルティネス投手が反撃を封じて勝利しました。則本投手に移籍後初勝利が付いています。