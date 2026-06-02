難解すぎるロッカーが、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】覚える番号が多すぎる…鍵なしダイヤル式の難解ロッカー

「江戸東京博物館のロッカーが鍵なしダイヤル式になったのだけど、数が多すぎて自分がどこに入れたのか分からなくなる仕様。鍵がないから番号忘れたら詰む じっさい自分のロッカーが分からなくなって探し回っている人がいた。 一応窓があるけど小さくて中がよく見えないのだ。 所謂デザインの敗北」



と、その模様を紹介したのはpasserbyさん（@tokyopasserby）。



2026年3月31日にリニューアルオープンした江戸東京博物館（東京都墨田区）。リニューアルに伴いロッカーも新しいものになったが、鍵やQRコードの発行はなく、自分のロッカー番号と4桁のロック番号を覚えておかなければ、どこに入れたか分からなくなってしまう仕様なのだ。スマホで忘れないよう撮影すればいいのかもしれないが、高齢者などそれが難しい人も大勢いるだろう。



SNSユーザーからは「わたしは自分が信用ならないので、コインロッカーやホテルの部屋番号とかは、いつもスマホで撮影するようにしています（笑）」「離れたところからキー設定見て、盗むことが容易ですね 会社のロッカーならいいけど、公共エリアに置くなら物理キーや交通系ICや解除QRコードが発行されるようなロッカーがいいと思う」「そういえば、こういうのは日本でしか見ないな たいていの国では、ロッカー番号と暗証番号が印刷された紙が出てくるよね」など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



passerbyさんは「ロッカーの場所が分からなくなったふうを装って、他人のロッカーのダイヤルを探る人物が現れる可能性がある」とも指摘している。一度作ってしまったものを改造するのは大変だろうが、施設には老若男女が快適にロッカーを利用できるよう、しっかりと改善策を講じてほしいものだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）