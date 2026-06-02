ダイエット中、スーパーの果物売り場で買ってはいけないもの【管理栄養士が解説】
Q. ダイエット中、買わない方がいい果物はありますか？Q. 「フルーツ全般が好きで、いつもスーパーで果物売り場を見るのが楽しみです。旬のフルーツはもちろん、いろいろなドライフルーツや缶詰も好きでよく買っています。種類を問わず、ダイエット中はなるべく我慢した方がいいのでしょうか？」
A. 注意点はありますが、種類・量・時間帯を意識すれば食べて大丈夫です果物には、ビタミンCをはじめ、ビタミンE、食物繊維、カリウム、抗酸化成分など、身体に必要な栄養素が含まれています。ダイエット中だからといって完全に避ける必要はありません。
果物全般が好きとのことですが、特に気を付けたいのが、「身体によさそう」なイメージのあるドライフルーツです。フルーツは乾燥させても1個分のカロリーはそのまま残るため、少量でも高カロリーになりがちです。
缶詰も便利ですが、砂糖入りのシロップで加熱してあるので、お菓子類と同じ認識で。生のフルーツに比べてカロリーが1.5倍以上になることもあります。さらに加熱処理によりビタミンCも減少している場合が多く、生のフルーツと同等には扱えません。
太りにくいフルーツを選ぶなら、100g当たり50kcal程度のかんきつ類や酸味のあるフルーツ群がおすすめです。いちご・キウイ・グレープフルーツ・オレンジなどが代表例です。一方、アボカド（176kcal）・バナナ（93kcal）などはカロリーが高めなので、量に注意しましょう。
太りにくいフルーツの食べ方のポイントは、以下の通りです。
・食べる時間：朝か昼が理想。深夜の摂取は体脂肪として蓄えられる可能性があります。
・食べる量：1日150gまでを目安に。いちご10粒・キウイ1.5個・オレンジ1個などが目安です。
・フルーツの種類：生のフルーツを選び、ドライフルーツや缶詰は食べ過ぎに注意しましょう。
(文:浅尾 貴子（管理栄養士）)