J1百年構想リーグプレーオフラウンド。今月（6月）6日に開催される最終戦を前に、ファジアーノ岡山が公開練習に臨みました。

【写真を見る】練習しているファジアーノ選手ら

今月6日、アウェーで開催される浦和とのプレーオフ2戦目を前に、選手たちは、時折、強い雨が振る中、ストレッチやパス回しなどで体をほぐします。

日曜日（31日）に行われた試合は...

日曜日（31日）に行われた浦和レッズとのプレーオフ第1戦。後半3分、ルカオがゴールを決めるとスタジアムは大歓声に包まれます。浦和から初めて得点を奪うも、その後、同点弾を許してしまい引き分けで試合を終えます。





目の前の勝負にこだわってやっていきたい

百年構想リーグ、11位・12位決定戦となる次の試合で最終順位が決まります。

（ファジアーノ岡山 MF8 江坂任選手）

「難しいゲームにもなるし、相手のホームというところでもパワーが絶対に相手と違うと思う、その辺は受けないように自分たちらしく相手に向かって目の前の勝負にこだわってやっていきたい」

（ファジアーノ岡山 木山隆之監督）

「この大会をしっかりいい形で、よりいい形で終わるためには、やっぱり勝ちたいと思う、全力で勝ちに行く、そういう試合をして終わりたいと思います」

また、トレーニングの後、ファンサービスが行われ、選手たちは、サポーターとのひと時を楽しんでいました。1つでも上の順位で終わりたいファジアーノ。最終戦は、今月6日アウェーで午後4時キックオフです。