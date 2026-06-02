『NANA』×「ラブ・ライナー」がコラボ！ ナナとハチを描いた限定アイライナーなど発売へ
アイメイクブランド「ラブ・ライナー」は、6月中旬から、人気漫画『NANA』とコラボした限定デザインの「リキッドアイライナー」2種と「ロングマスカラ」を、数量限定で順次発売する。
【写真】ブランド史上最細ライナー＆マスカラも！ 『NANA』コラボ限定アイテム一覧
■2人並べると“ハート”が完成！
今回登場するのは、『NANA』の大崎ナナと小松奈々（ハチ）をデザインした、「ラブ・ライナー」の限定コレクション。
ラインナップには、筆先0．1mmの極細毛を採用し、太細ラインを自由自在に描ける「リキッドアイライナーR5」と、ブランド史上最細となる0．01mmの超極細筆で、繊細なラインを描きやすい「リキッドアイライナーR5 極細筆」がそろう。
さらに、繊維フリーながらロング感を演出＆ダマになりにくいミニマルフィットブラシを使用した「オールラッシュ マスク ロング＆セパレート＜マスカラ＞」も展開。ウォータープルーフ仕様でにじみにくい一方、ぬるま湯で簡単にオフできるのもうれしいポイントだ。
両アイテムとも、ブラックにナナ、ダークブラウンにハチをデザイン。2本並べるとひとつのハートが完成し、2人が暮らしていた“707号室”にまつわるディテールもポイントであしらわれている。
【写真】ブランド史上最細ライナー＆マスカラも！ 『NANA』コラボ限定アイテム一覧
■2人並べると“ハート”が完成！
今回登場するのは、『NANA』の大崎ナナと小松奈々（ハチ）をデザインした、「ラブ・ライナー」の限定コレクション。
ラインナップには、筆先0．1mmの極細毛を採用し、太細ラインを自由自在に描ける「リキッドアイライナーR5」と、ブランド史上最細となる0．01mmの超極細筆で、繊細なラインを描きやすい「リキッドアイライナーR5 極細筆」がそろう。
両アイテムとも、ブラックにナナ、ダークブラウンにハチをデザイン。2本並べるとひとつのハートが完成し、2人が暮らしていた“707号室”にまつわるディテールもポイントであしらわれている。