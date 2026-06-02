◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク3-0中日（2日、バンテリンドーム）

ソフトバンクの大津亮介投手が初完投にして初の完封勝利を飾りました。

2022年ドラフト2位でソフトバンクに入団し、プロ4年目となる大津投手。

大津投手は初回を三者凡退に抑えると、6回までわずか69球でランナーを一人も出さず、パーフェクトピッチングを披露します。3点リードの7回、田中幹也選手にヒットを放たれこの日初めてヒットを許します。それでも後続を危なげなく打ち取り、無失点に抑えます。

8回も続投した大津選手は、ここでも三者凡退の好投。迎えた最終回、先頭をフライに打ち取ると、続くバッターからはこの日11個目の三振を奪います。しかし、あと1アウトのところで、初の四球を選ばれました。それでも後続を打ち取り、試合終了。この日は9回118球、被安打1、11奪三振、四死球1、無失点で自身初の完投・完封勝利を飾りました。

試合後に大津投手は「うれしいです」と素直に一言。「普段通り、いつも通りの気持ちで投げようと思いました。何も意識せず、意識したらダメだろうと思って投げてたと思います」と話しました。

7回にヒットを打たれパーフェクトを逃したことについては「打たれて悔しかったです」としながら「いずれヒット出ると思ってたので動揺せず1つずつアウト積み重ねていこうと思いました」とあくまで冷静だったといいます。

その中で「まっすぐで押し切ったんでよかったとおもいます」と爽やかに答え「打者のみなさんが点をとってくれるのでおもいきって投げれてます」とチームメートに感謝しました。「次の投球も欲を出し過ぎず謙虚に投げていきます」とコメントしました。