日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）が、2日放送のNHK・Eテレ「＃バズ英語〜SNSで世界をみよう〜」（火曜後7・30）に出演し、ピッチ上の英語コミュニケーションを振り返った。

現役時代は、日本代表DFとして02、06年W杯に出場。06年大会ではキャプテンを務めた。ピッチ上で相手選手や審判団との折衝役も担った。また、オーストリアのザルツブルクでもプレーした。

その中で多用したフレーズがあるという。それは「Take your time」。宮本会長は「ゆっくりとか、落ち着いてといった感じで」と解説した。

「ファウルを受けて、こけて、痛がっている選手がいると。こっちは、勝っている試合をゆっくり進めたい時に、“Take your time”って」

また、「I understand what you are saying，but…」というフレーズもよく使ったという。「おっしゃっていることは分かります。でも…」という意味。「自分がこういうのって、レフェリーの人に言うことがあるんですが、もうちょっとリスペクトを込めながら、“言っていることは分かるんですけど、でも…”って。“it seems foul（ファウルに見える）”（と続ける）とか」。やんわりと抗議する時に使っていたと明かした。

「“何でファウルなんだよ？”って言い方をすると、レフェリーの方も感情的になるので」。審判にも敬意を示しつつ、自身も冷静さを保ったコミュニケーションを心掛けていたことを明かしていた。