◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日０―３ソフトバンク（２日・バンテリンドーム）

ソフトバンク・大津亮介投手がプロ初完投を１安打完封で飾る圧巻の投球を見せた。初回から１４０キロ台後半の直球に、カットボール、フォークなど変化球を交えて的を絞らせず、７回１死に田中に左前安打を許すまで完全投球。自身２度目の２ケタ奪三振も記録した。以下はヒーローインタビューの一問一答。

ーナイスピッチング。

「ありがとうございます」

ー自身初の完投＆完封。

「いやもう本当に目標にしていたことだったんでうれしいです」

ー最後は唯一ヒットを打たれていた田中を迎えた。

「いや本当、打たれて悔しかったですし、最後やり返してやろうと思って投げました」

ーブルペンに入る時から調子は？

「普段通りで、いつも通りの気持ちで投げようと思って投げました」

−６回まで完全投球だった。

「何も意識しなくて、本当に意識しちゃうと駄目だろうと思って、投げていたと思います」

ー７回に８０球目で初安打を許した。

「いずれヒットが出ると思っていたんで、何も動揺せずに一つずつアウトを積み重ねていこうと思って投げました」

ー自身２度目の２ケタ奪三振。

「真っすぐで押せていたんで、よかったかなと思います」

ーこれでリーグトップタイの６勝目。

「はい、もう打者の皆さんがすごい点も取ってくれますし、思い切って投げられています」

ーチームにとっても５連勝。

「はい、次の投球も欲を出し過ぎずに謙虚に投げていきます！」