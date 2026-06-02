◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―オリックス（２日・東京ドーム）

巨人の大勢投手が８回に登板して１回９球で無安打無失点とした。

３―２の８回からマウンドへ。この回の先頭の代打・来田の右前へ抜けそうな打球を三塁手・坂本が体勢を崩しながらも一塁へ送球してアウト。さらに、１番・中川の強烈な当たりを坂本は一度グラブに当てながらすぐに拾い上げて冷静に一塁に送球して２アウトに。２番・渡部は空振り三振に抑えた。仲間の好守備にも助けられながら大勢は最速１５４キロの直球などで３人で片付けた。

ベンチで見守っていた今季初勝利の権利を持つ則本はガッツポーズ。ベンチへ戻ってきた大勢に対し、笑顔で帽子のつばを握ってお辞儀をしていた。

５月１３日の広島戦（福井）では、５度目の挑戦で移籍後初勝利を狙った先発・則本が７回無失点と熱投して勝利投手の権利を持ったまま降板。その後１―０の８回から２番手で登場した大勢が１死から１番・大盛に右翼への同点ソロを浴びた。勝利まであとアウト５つの中、痛恨の一発。チームは延長１２回に坂本が逆転サヨナラ３ランを放って通算３００号を達成していたが、右腕にとっては悔しい結果となっていた。大勢は「本当に申し訳ない気持ちだった」と語り「則本さんがすごい励ましの言葉と『次は頼むよ！』って、『また自分（大勢）がチームを救える時が来るから！』って言っていただいた」と心遣いに感謝。この日は先輩の勝利をしっかりと守り後ろへつなげた。