本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/2（火）



EUR/USD

1.1500（13億ユーロ）

1.1600（13億ユーロ）

1.1625（10億ユーロ）

1.1645（5.66億ユーロ）

1.1695（5.55億ユーロ）

1.1700（19億ユーロ）

1.1710（5.92億ユーロ）

1.1715（15億ユーロ）

1.1720（22億ユーロ）

1.1725（13億ユーロ）

1.1750（18億ユーロ）



USD/JPY

158.90（5.16億ドル）

159.00（5.14億ドル）

160.00（17億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1645に中規模のピンポイント観測、その上下（1.1600、1.1625、1.1695-1.1700、1.1715、1.1720、1.1725、1.1750）には大規模設定が控えている。1.16台から1.17台半ばにかけてのレンジでマグネット効果が強まる構図となっている。

ドル円は160.00に大規模設定があり、引力と反発力のせめぎ合いとなる。

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