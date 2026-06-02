本日の日経平均株価は、米・イランの戦闘終結に向けた協議が停滞するなか利益確定の売りが優勢となり、前日比200円安の6万6734円と3日ぶり反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は19社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、Ｍ＆Ａ資金確保の枠組みとして子会社ＪＭＳ設立したセレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]、今期利益予想の上方修正を好感されたカナモト <9678> [東証Ｐ]、傘下のアーム株急騰を追い風に時価総額の拡大が続いたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、バルカー <7995> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業

<2180> サニーサイド 東Ｓ サービス業

<3040> ソリトン 東Ｐ 情報・通信業

<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業

<3441> 山王 東Ｓ 金属製品



<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 情報・通信業

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器

<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ 電気機器



<6971> 京セラ 東Ｐ 電気機器

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器

<7995> バルカー 東Ｐ 化学



<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業

<9678> カナモト 東Ｐ サービス業

<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



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