◇セ・リーグ 中日０−３ソフトバンク（2026年6月2日 バンテリンドーム）

なかなか勢いに乗り切れない。中日の先発・マラーは、6回9安打3失点で降板。クオリティースタート（6回以上、自責3以下）と試合をつくったが、打線の援護に恵まれなかった。3敗目を喫し「苦しい投球になってしまった」と振り返った。

悔やまれるのは3回だ。先頭から2者連続三振を奪い、順調に2死。だが、そこで与えた2番・庄子への四球が誤算となった。近藤に右前打でつながれ、一、三塁。続く栗原に適時二塁打を浴び、先制を許した。

0―1の5回も踏ん張れない。1死から正木の二塁打を皮切りに安打と四球で2死二、三塁とされると、またも栗原に中越え2点三塁打を浴びた。

一方の打線も、左腕を援護できない。得点どころか、相手先発・大津の前に7回1死までパーフェクトに抑え込まれるなど、終わってみれば右腕に1安打完封負けを喫した。3月29日広島戦に続く、今季2度目の「1安打零敗」。シーズン2度は、11年以来15年ぶりの屈辱となった。チームは、今季8度目の3連敗で借金14に膨らんだ。