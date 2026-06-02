ano・ギターウルフ・永野、カオスな3マンライブ 9・30に開催
9月30日にライブイベント「K. and his RADIO Vol.2 〜爆音のヒーロー達 かっ飛びの夜空！！〜」として、ano・ギターウルフ・永野による3マンライブが東京・恵比寿The Garden Hallにて開催されることが決定した。
【ライブ写真】ドラマティックなライブに…！ano『Hall Tour 2026 DUAL DINER』大阪公演の模様
「K. and his RADIO」はラジオディレクターの金子司（MIXZONE）企画のライブイベント。昨年11月に初回が開催され、今回は2回目となる。
今回は、金子がﾚギュラーラジオ番組のディレクターを担当してきたano、そして、ギターウルフ、芸人・永野のスリーマンライブ。ラジオをはじめ、各メディアで共鳴してきたanoと永野。そして、anoとも永野とも共演経験のあるギターウルフを加えたカオスなスリーマンライブとなる。なお、今回のイベントタイトルの副題はギターウルフのG./Vo.セイジが命名した。
現在、チケットぴあでは14日までチケットのオフィシャル先行予約を受付している。
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「K. and his RADIO」はラジオディレクターの金子司（MIXZONE）企画のライブイベント。昨年11月に初回が開催され、今回は2回目となる。
現在、チケットぴあでは14日までチケットのオフィシャル先行予約を受付している。