BE:FIRSTが、2026年7月1日にリリースする「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」の収録内容を解禁した。

5月16日・17日に東京・味の素スタジアムで開催した＜BE:FIRST Live Stadium 2026 We are the “BE:ST”＞にて、チケット一般発売からわずか3分で完売、2日間で約10万人の動員を記録したBE:FIRST。ライブ当日に、世界4都市を回るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞や国内ドームツアー＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞の開催も発表された。

そんなBE:FIRSTがリリースする記念すべき10thシングルのタイトル曲「Missing」は、DJ・ProducerのJonas Blueをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバーだという。BE:FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカバーでJonas Blueとコラボレーションしており、本作はその関係性の延長線上に生まれた楽曲となっている。切ないアコースティックギターのイントロから始まり、ダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る、感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっているとのことだ。

Jonas Blue

2曲目に収録される楽曲は「Why, Why」だ。本楽曲は、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HIのコライトによって制作された。作詞はSKY-HIとRYUHEIが担当。印象的なピアノの旋律と、ダンサブルな2-Step / UK Garageトラックが融合したサウンドに乗せて、愛と不安の狭間で揺れ動く二人の関係を描いたラブソングだという。

他にもメンバーのソロプロジェクト“One of the BE:ST” 最後の6人目としてSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も併せて、合計3曲を収録する。

さらに、LIVE盤には2026年3月20日に京都・平安神宮で開催された＜平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮＞を、MV盤には表題曲「Missing」のMVと、撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収められている。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」のBE:FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスを収録。

◾️10thシングル「Missing」

2026年7月1日 リリース

レーベル：B-ME

予約：：https://befirst.lnk.to/Missing ▼CD収録内容（全品番共通）

1.Missing

2.Why, Why

3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜

【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



＜映像収録内容＞

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY



【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



＜映像収録内容＞

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Music Video Behind The Scenes-



【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,595（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

メインジャケット



【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



＜映像収録内容＞

Music Video

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-

3.Missing -Music Video Behind The Scenes-



LIVE 01

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY



LIVE 02

D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026

1.GRIT

2.Mainstream

3.Secret Garden

4.Stare In Wonder

5.Sapphire

6.Don’t Wake Me Up

7.I Want You Back

8.BE:FIRST ALL DAY

9.Want it (SHUNTO)



©NTV

▼形態／価格【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤価格 : \5,445（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤価格 : \5,445（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード＜映像収録内容＞平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮1.New Chapter2.BF is…3.GRIT4.Secret Garden5.Brave Generation6.Boom Boom Back7.Mainstream8.Masterplan9.Don’t Wake Me Up10.Sailing11.Great Mistakes12.Blissful13.Bye-Good-Bye14.夢中15.I Want You Back16.BE:FIRST ALL DAY【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤価格 : \2,420（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤価格 : \2,420（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード＜映像収録内容＞1.Missing -Music Video-2.Missing -Music Video Behind The Scenes-【SG(スマプラ対応)】価格 : \1,595（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコードメインジャケット【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品価格 : \8,195（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品価格 : \8,195（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック＜映像収録内容＞Music Video1.Missing -Music Video-2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-3.Missing -Music Video Behind The Scenes-LIVE 01平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮1.New Chapter2.BF is…3.GRIT4.Secret Garden5.Brave Generation6.Boom Boom Back7.Mainstream8.Masterplan9.Don’t Wake Me Up10.Sailing11.Great Mistakes12.Blissful13.Bye-Good-Bye14.夢中15.I Want You Back16.BE:FIRST ALL DAYLIVE 02D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 20261.GRIT2.Mainstream3.Secret Garden4.Stare In Wonder5.Sapphire6.Don’t Wake Me Up7.I Want You Back8.BE:FIRST ALL DAY9.Want it (SHUNTO)©NTV

◾️「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」

配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY Lyrics : MANATO

Music : UTA, MANATO

Produced by UTA (TinyVoice,Production)

◾️シングル「BE:FIRST ALL DAY」

2026年5月6日（水）リリース

配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY

CD購入：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY ▼「BE:FIRST ALL DAY」楽曲クレジット

Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay

Produced by SKY-HI, Grant Boutin ▼CD収録内容（全形態共通）

1.BE:FIRST ALL DAY

2.Rondo

3.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



▼映像収録内容

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】



【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB（全6種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



▼映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-



【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,815（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



▼映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-

4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-



ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】



◾️＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞

詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/ ○東京ドーム

2027年1月11日（月・祝）

2027年1月12日（火） ○みずほPayPayドーム福岡

2027年2月13日（土）

2027年2月14日（日） ○埼玉・ベルーナドーム

2027年3月6日（土）

2027年3月7日（日）

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