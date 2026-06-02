◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日０―３ソフトバンク（２日・バンテリンドーム）

ソフトバンクが今季最長タイで２度目の５連勝をマークし、交流戦首位をキープした。先発の大津亮介投手はわずか１安打でプロ初完封の快投を見せた。

初回から１４０キロ後半の直球に、カットボール、フォークなど変化球を交えて的を絞らせず、３者凡退で好スタートを切った。２回の先頭で４番・細川を相手に直球でこの日初めての見逃し三振を奪うと、リズムは加速。石川を遊ゴロ、ボスラーを二ゴロに打ち取って中軸も寄せ付けなかった。

３回は２死一、三塁から栗原が右翼へ適時二塁打を放って先制。５回にも栗原が２死二、三塁から２点三塁打を運び、３点をリードした。

大津は５回を終えた時点で球数も６０球。６回まで走者を１人も許さない完全投球を続けていた。しかし７回、１死から田中にカウント２―２から左前打を運ばれ、初の走者を許した。それでも、その後もテンポが狂うことはなく快投。６連戦の初戦で９回まで１人で投げきり、日本ハム・伊藤、西武・高橋光に並んでリーグトップの６勝目をつかんだ。