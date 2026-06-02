【セブン-イレブン】さん、もはや罪ですッッ（汗） 大人買いしたくなる「新作アイス」

【セブン-イレブン】から、ストックしておきたくなるような「新作アイス」が登場しました。和風アイスやミルクティー、キャラメルを使ったアイスなど、多彩なラインナップ。大人買い衝動にかられそうな注目の新商品をお見逃しなく。

和素材たっぷり！ 和風アイス

「7プレミアム 黒ごまきなこわらび餅大好きな白くま」 \375.84（税込）

きなこかき氷に和風素材をトッピングしたアイス。わらび餅やあんこなどがのっていて、和風白くまのような仕上がり。きなこかき氷には黒蜜ソースが入っており、トッピングと合わせて最後まで飽きずに楽しめそうです。和カフェ気分を味わいたいときにもピッタリ合いそうな、ひんやり和スイーツかも。

ねっちり食感を楽しんで

「アンデイコ イタリアンプリンアイスバー」 \183.60（税込）

固めの食感が特徴のイタリアンプリンをイメージしたアイスクリーム。プリンらしいカラメルカラーが印象的な一品です。インスタグラマーの@miki__iceさんによると「食感はねっちりむっちりで、固さはありつつ表面はなめらか」なのだとか。ねっちり食感が気になる人は、ぜひセブンへ足を運んでみて。

ハーゲンダッツの新作に注目

「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」 \413.64（税込）

ハーゲンダッツとセブンが共同開発したクリーミーコーンシリーズから、待望の新作が登場。上品な雰囲気が漂う、観音茶を使ったミルクティーフレーバーのアイスです。紅茶好きなら見逃せない一品かも。自分へのご褒美用にハーゲンダッツシリーズを大人買いするなら、ぜひこちらのアイスも選んでみて。

暑い日はアイス × かき氷の二刀流で

「7プレミアム キャラメル氷」 \257.04（税込）

ホイップアイスとキャラメル氷の二層仕立ての一品。さっぱりと食べやすそうなのがポイントかも。中には生キャラメルソースが入っていて、食感や味わいのいいアクセントになっている予感。キャラメル好きさんは、ぜひ冷凍庫にストックしてみて。

気になるフレーバーが盛りだくさんのセブンの新作アイス、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@iceke361様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S