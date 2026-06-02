俳優・石田純一の息子で俳優のいしだ壱成が女優・瀬戸朝香との２ショットを公開し、話題を呼んでいる。

いしだは２日に自身のインスタグラムを更新。「ＨＯＭＥ ＭＡＤＥ 家族さんの再始動Ｌｉｖｅを観るため 愛知県刈谷市で行われていた、ＫＡＲＩＹＡ ＵＲＢＡＮ ＦＥＳに遊びに行ってきました！」と報告。「ＭＩＣＲＯさん 最高な時間をありがとうございました そしてイベントに出演していた朝香ちゃんと再会 エモいツーショットでしょ」と続け、フジテレビ系「君といた夏」（１９９４年）で共演歴がある瀬戸との２ショットを掲載した。

この投稿には「最高のツーショット」「最高に懐かしいですね！！いつも応援してます」「エモすぎます！笑」「君といた夏ですね懐かしい」「君といた夏やってたとき高校生で見てました。懐かしい」「懐かしすぎて泣きそうです ありがとうございます」「私の青春時代」などのコメントが寄せられている。

いしだは１９９０年代にフェミニンな「フェミ男」キャラでブレイクし、「未成年」「聖者の行進」「リップスティック」など数々のドラマに出演。２０２２年３月にトルコで植毛手術を受けたと告白したことも話題に。私生活では３度の離婚を経験した。