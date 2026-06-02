第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の地方大会のトップを切って２日、沖縄で組み合わせ抽選会が行われた。

計５６チームが出場し、１３日に全国で最も早く開幕。順調に日程が消化されれば、決勝は７月２０日に行われる。

昨夏の甲子園を制した沖縄尚学は２回戦から登場し、沖縄水産と豊見城の勝者と対戦する。沖縄水産は１９９０、９１年の夏の甲子園で準優勝した実績があり、豊見城は１９７０年代、甲子園に７度（春４度、夏３度）出場した古豪。どちらが勝ち上がっても要注目のカードになる。

沖縄尚学は今春センバツで帝京に初戦敗退を喫したが、春季九州大会では準優勝。最速１５０キロ左腕・末吉良丞投手（３年）の登板がない中、チーム力の高さを示した。

その九州大会で優勝したのがエナジックスポーツ。昨春センバツで初めて甲子園に出場して１勝を挙げるなど、めきめきと力を付けている。得点力が高く、十分に頂点を狙える。

直近１０年で４度優勝している興南も要注目の存在だ。春の県大会は準Ｖ。計６試合で６失点と、投手を中心に守りが堅い。