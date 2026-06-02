【レベル４大雨危険警報】高知県・四万十町に発表 20:19時点
気象台は、2日午後8時19分に、レベル４大雨危険警報を四万十町に発表しました。
西部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■高知市
●レベル３大雨警報
■室戸市
●レベル３大雨警報
■安芸市
●レベル２大雨注意報
■南国市
●レベル２大雨注意報
■土佐市
●レベル２大雨注意報
■須崎市
●レベル３大雨警報
■宿毛市
●レベル３大雨警報
■土佐清水市
●レベル３大雨警報
■四万十市
●レベル３大雨警報
■香南市
●レベル２大雨注意報
■香美市
●レベル２大雨注意報
■東洋町
●レベル３大雨警報
■奈半利町
●レベル２大雨注意報【発表】
■田野町
●レベル２大雨注意報
■安田町
●レベル２大雨注意報
■北川村
●レベル２大雨注意報
■馬路村
●レベル２大雨注意報
■芸西村
●レベル２大雨注意報
■いの町
●レベル３大雨警報
■仁淀川町
●レベル２大雨注意報
■中土佐町
●レベル３大雨警報
■佐川町
●レベル３大雨警報
■越知町
●レベル２大雨注意報
■檮原町
●レベル２大雨注意報
■日高村
●レベル３大雨警報
■津野町
●レベル２大雨注意報
■四万十町
●レベル４大雨危険警報【発表】
■大月町
●レベル３大雨警報
■三原村
●レベル３大雨警報
■黒潮町
●レベル３大雨警報