気象台は、2日午後8時19分に、レベル４大雨危険警報を四万十町に発表しました。

西部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■高知市
●レベル３大雨警報

■室戸市
●レベル３大雨警報

■安芸市
●レベル２大雨注意報

■南国市
●レベル２大雨注意報

■土佐市
●レベル２大雨注意報

■須崎市
●レベル３大雨警報

■宿毛市
●レベル３大雨警報

■土佐清水市
●レベル３大雨警報

■四万十市
●レベル３大雨警報

■香南市
●レベル２大雨注意報

■香美市
●レベル２大雨注意報

■東洋町
●レベル３大雨警報

■奈半利町
●レベル２大雨注意報【発表】

■田野町
●レベル２大雨注意報

■安田町
●レベル２大雨注意報

■北川村
●レベル２大雨注意報

■馬路村
●レベル２大雨注意報

■芸西村
●レベル２大雨注意報

■いの町
●レベル３大雨警報

■仁淀川町
●レベル２大雨注意報

■中土佐町
●レベル３大雨警報

■佐川町
●レベル３大雨警報

■越知町
●レベル２大雨注意報

■檮原町
●レベル２大雨注意報

■日高村
●レベル３大雨警報

■津野町
●レベル２大雨注意報

■四万十町
●レベル４大雨危険警報【発表】

■大月町
●レベル３大雨警報

■三原村
●レベル３大雨警報

■黒潮町
●レベル３大雨警報