プロ野球のファーム・リーグは2日、台風6号の接近の影響で西地区の広島―オリックス戦（由宇）、阪神―ソフトバンク戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）の2試合が中止に。東、中地区と交流戦でナイターを含めて5試合が行われた。

東地区のオイシックスはヤクルト戦（戸田）に6―3。先発・南波は4回2/3を5安打3失点で、4番手・石川が1回1安打1奪三振無失点で2勝目を挙げた。大川が3安打2打点、上原が3安打、小西が2安打2打点。ヤクルト先発・吉村は3回5安打3奪三振で3失点（自責1）。沢井が3安打、モイセエフが2安打を放った。

ロッテは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に9―1で大勝。先発・広畑が4回2安打1失点で、2番手・菊地が2回を1安打2奪三振無失点で2勝目（1敗）。育成選手の藤田が2安打2打点、育成選手の谷村と石川慎、育成選手の松石が2安打1打点をマークした。楽天先発・坂井は5回4安打無失点で、2番手の育成選手・蕭斉（シャオ・チ）が1/3回を5安打9失点（自責0）で1敗目。打線は4安打に終わった。

中地区の巨人はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に3―1。先発・又木が6回6安打1失点で4勝目を挙げた。ドラフト4位・皆川（中大）、浅野が2安打1打点、三塚が2安打。ハヤテ先発・代木は7回0/3を8安打2失点（自責1）で5敗目（3勝）。今村が2安打をマーク。

日本ハムは中日との交流戦（鎌ケ谷）に8―1。先発のドラフト1位・大川（明大）は4回4安打5奪三振1失点で、3番手の育成選手・加藤大が1回無安打1奪三振無失点で2勝目。西川が6回の1号3ランなど2安打4打点、ドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が8回に10号ソロ、上川畑が2安打2打点をマークした。中日先発・松葉は6回5安打3失点で5敗目（1勝）。