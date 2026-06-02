犬が「トイレを我慢している」ときのサイン5選

1.床のニオイを執拗に嗅ぎ回る

犬は排泄をする前に、自分のニオイや過去に排泄した場所のニオイを確認する習性があります。部屋の中を低い姿勢で歩き回り、執拗に床や地面のニオイを嗅いでいるときは、トイレの場所を定めている最中かもしれません。

特に、クンクンと鼻を鳴らすように細かく嗅いでいる場合は、排泄のタイミングが近づいています。飼い主はこのサインに気づいたら、優しくトイレまで誘導してあげるか、静かに見守る体制を整えてあげましょう。

2.同じ場所をグルグル回る

排泄の直前、犬がその場で円を描くようにグルグルと回る姿を見たことはないでしょうか。これは足元の安全を確認したり、排泄しやすい向きを調整したりするための本能的な行動です。

この動きが始まったら、もう我慢が限界に近い証拠です。ここで無理に抱き上げたり声をかけたりすると、犬が集中力を欠いてしまい、再び我慢してしまうことがあります。グルグル回る動作は「今からします」という最終的な合図だと捉えてください。

3.急にソワソワして落ち着きがなくなる

それまで寝ていたのに急に起き上がったり、理由もなく部屋を行ったり来たりし始めたりするのは、尿意や便意による不快感から逃れようとしているサインです。

何かに追い立てられるようにソワソワしている場合、心の中では「どこでしよう」「早く外に行きたい」と焦っている可能性があります。

特に遊びの最中や食後にこの動きが見られたら、速やかにトイレへ連れていくなど、排泄を促すアクションを飼い主が起こすべきタイミングです。

4.飼い主をじっと見つめる

犬が飼い主の顔をじっと見つめてくるのは、何かを強く要求しているときです。散歩の時間やトイレのタイミングを知っている犬は、「扉を開けてほしい」「外に連れていってほしい」という願いを視線で伝えます。

ただ見つめるだけでなく、鼻先で飼い主の手をつついたり、小さく鳴いたりすることもあります。こうしたアイコンタクトがあったときは、前回の排泄からどのくらい時間が経過しているかを思い出し、必要であれば外へ出すなどの対応をしてあげましょう。

5.ドアの前やトイレの近くに座り込む

特定の場所でじっとしているのも分かりやすい合図です。外でしかトイレをしない犬なら玄関のドアの前、決まった場所にトイレがあるならその付近で立ち尽くしたり座り込んだりします。

これは「ここを開ければトイレに行ける」ということを理解している賢い行動です。このサインを無視し続けると、犬は「ここではさせてもらえないんだ」と諦めて我慢を重ねてしまい、健康を損なう原因にもなるため、早めに気づいて対処してあげることが理想的です。

犬がトイレを我慢してしまう理由とリスク

犬がトイレを我慢する理由は、単にタイミングを逃しただけではありません。トイレが汚れていたり、周囲が騒がしくて落ち着かなかったりと、環境に不満がある場合が多いです。

また、過去に排泄を失敗して叱られた経験があると、出すこと自体を「悪いこと」だと思い込み、隠れて我慢してしまうこともあります。

しかし、長時間排泄を我慢させることは、体に大きな負担をかけます。細菌が繁殖して膀胱炎になったり、尿が濃くなって結石ができやすくなったりするなど、病気のリスクが高まるため注意が必要です。

スムーズに排泄させるために飼い主ができること

トイレを常に清潔に保つ

犬は自分の排泄物で足が汚れることを嫌います。一度使ったペットシーツがそのままになっていると、そこを避けて別の場所でしたり、我慢したりすることがよくあります。

多頭飼いの場合は特に注意が必要で、他の犬のニオイが残っている場所を嫌がる子もいます。こまめにシーツを交換し、トイレトレーも定期的に洗浄して清潔な状態を維持しましょう。清潔なトイレは、犬にとって最も安心できる場所の一つになります。

排泄しやすい環境を作る

トイレの設置場所は、人の出入りが激しい玄関先や、テレビの音がうるさい場所を避けましょう。犬も排泄中は無防備になるため、周囲を気にせず集中できる「静かで落ち着ける場所」を好みます。

また、トイレのサイズが体に合っているかも確認してください。体がはみ出してしまうような狭いトイレでは、犬が窮屈に感じてしまいます。愛犬の体の大きさに合わせたゆとりのあるスペースを確保し、壁側に設置するなどして安心感を高めてあげましょう。

決まった「合図」を決める

「ワンツー、ワンツー」や「シーシー」など、排泄を促す特定の言葉（コマンド）を決めておくと非常に便利です。愛犬が排泄している最中に優しく声をかけ続けることで、その言葉と排泄行動が結びつきます。

これが習慣化すると、外出先や雨の日など、短い時間で済ませてほしい時にもスムーズに促せるようになります。焦らせるような強い口調ではなく、犬がリラックスできるような穏やかなトーンで声をかけるのが成功の秘訣です。

無理にさせようと叱らない

もし愛犬がトイレを失敗したり、なかなか排泄しなかったりしても、決して声を荒らげて叱ってはいけません。叱られた恐怖心から「出すこと＝怒られること」と勘違いし、飼い主の前で排泄するのを怖がって我慢するようになってしまいます。

排泄に時間がかかっているときは、プレッシャーを与えず、飼い主はスマホを見るなどして「見ていないふり」をするくらいがちょうど良いです。成功したときにしっかり褒めることで、犬は自信を持って排泄できるようになります。

まとめ

愛犬がトイレを我慢しているサインに気づき、適切にサポートすることは、愛犬の健康と幸せを守るために欠かせません。日頃の様子をよく観察し、ソワソワした動きや視線の訴えを見逃さないようにしましょう。

飼い主が環境を整え、優しく見守ることで、愛犬は毎日を快適に過ごせます。もし異常に我慢が続く場合は、早めに動物病院へ相談してください。

(獣医師監修：寺脇寛子)