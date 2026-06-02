あまりにも対照的すぎる兄妹犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で234万回再生を突破し、「まるで子供みたい(笑)」「文句言ってて草」「バイク吹かした暴走犬ｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院で怖がらずに注射を打てた妹犬→兄犬はというと…あまりにも対照的な『情けない光景』】

強くたのもしい妹犬

シヴァ犬こむぎっす-KOMUGIの投稿主さんは、『こむぎ』くん、『わらび』ちゃんという2匹の柴犬を飼っています。この日、飼い主さんは2匹を連れて動物病院へやってきたそうです。まず診察台に乗ったのは妹犬のわらびちゃん。

ワクチン接種を前に少し緊張した様子は見せたものの、家族みんなが優しく声をかけて励ますと、徐々に落ち着きを取り戻していったのだとか。そして、いざ注射の瞬間。わらびちゃんは大人しくその場でじっと耐え、最後まで暴れたり逃げたりすることもなかったそうです。少し怖くても頑張ろうとする姿に、思わず感心してしまうほど立派だったといいます。

兄犬の情けない姿にクスッ

一方、その後に待っていた兄犬のこむぎくんはというと、まるで別世界だったそう。注射そのものは終わったにもかかわらず、「痛かった…！」と言わんばかりに不満が止まらなかったのだとか。

パパが「頑張ったね」となだめても、こむぎくんは「アウアウ…」と子どものような声で抗議を続行。しかもその声は次第に大きくなり、まるでバイクのエンジン音みたいな迫力に進化していったそうです。

最後には「ふざけんな！」と言いたげな勢いで大騒ぎ。堂々と注射を終えた妹と、いつまでも文句を言い続ける兄。あまりにも対照的な姿に、飼い主さんも思わず笑ってしまったのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「お兄ちゃん頑張ったね」「笑っちゃうくらい可愛いすぎる」「ほんまに柴犬だなあ(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

優しさあふれるこむぎくん

こむぎくんとわらびちゃんは、2歳の女の子とも一緒に暮らしているそうです。女の子が初めて保育園へ行く日、2匹は見送りに同行。ところが、妹が車から降りて姿が見えなくなると、こむぎくんは急にソワソワし始めたのだとか。立ち上がって窓の外をじっと見つめながら、切なそうに鳴き始めたそうです。

「しばらく帰ってこないんだよ」と伝えても、納得できない様子で悲しそうに鳴き声を漏らすばかり。文句を言いながらも、大好きな家族を心配する優しいこむぎくんなのでした。

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」には、こむぎくん＆わらびちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。