■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月2日19時45分発表 気象庁

2日19時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 宮崎市の東南東約80km

中心位置 北緯31度40分 (31.7度)

東経132度10分 (132.2度)

進行方向、速さ 北東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)

北西側 440 km (240 NM)

2日20時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 足摺岬の南南西約100km

中心位置 北緯31度55分 (31.9度)

東経132度30分 (132.5度)

進行方向、速さ 北東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)

北西側 440 km (240 NM)

3日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 潮岬の東北東約30km

予報円の中心 北緯33度35分 (33.6度)

東経136度05分 (136.1度)

進行方向、速さ 東北東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

3日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 銚子市の東南東約110km

予報円の中心 北緯35度20分 (35.3度)

東経141度55分 (141.9度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (25 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

4日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度20分 (36.3度)

東経146度00分 (146.0度)

進行方向、速さ 東北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)



■関東地方への影響は

台風第６号は、３日朝から夕方にかけて、関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東甲信地方では、３日は土砂災害やうねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒してください。

［気象概況］

台風第６号は、２日１５時には種子島の西北西約４０キロにあって、１時間におよそ３５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。台風は、次第に東よりに進路を変えて本州南岸を進み、関東甲信地方には３日朝から夕方にかけて最も接近する見込みです。また、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を北上するでしょう。

台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、関東甲信地方では２日夜遅くから３日夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

■雨・風・波の予想





［雨の予想］

関東甲信地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、２日夜遅くから３日夕方にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ３０ミリ

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ７０ミリ

関東地方北部 ７０ミリ

関東地方南部 ７０ミリ

甲信地方 ５０ミリ

２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ２５０ミリ

関東地方南部 ２５０ミリ

甲信地方 ２００ミリ

伊豆諸島 ３００ミリ



［風の予想］

伊豆諸島と関東地方の海上では、３日明け方から４日にかけて非常に強い風が吹く見込みです。

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２５メートル（３５メートル）

伊豆諸島 ２５メートル（３５メートル）

関東地方の陸上 ２３メートル（３５メートル）

甲信地方 １６メートル（３０メートル）

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２０メートル（３０メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、３日朝から夜遅くにかけてうねりを伴って大しけとなり、３日昼前から昼過ぎにかけては、うねりを伴って猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上でも、３日昼前から４日にかけて、うねりを伴って大しけとなる見込みです。

３日に予想される波の高さ

関東地方 ８メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ９メートル うねりを伴う

４日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、３日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒し、塩害に注意してください。また、３日から４日にかけて、うねりを伴った高波に警戒し、伊豆諸島では３日昼前から昼過ぎは厳重に警戒してください。

関東甲信地方では、２日夜遅くから３日夕方は落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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