「夏場と冬場は月1万円。光熱費が一番の誤算だった」年金月22万円・72歳男性の老後
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、愛知県在住72歳男性のケースをご紹介します。
年齢性別：72歳男性
居住地：愛知県
家族構成：本人、妻（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：650万円
現預金：1200万円
リスク資産：800万円
ひと月当たりの現在の収入は「世帯の年金額月22万円、投資の配当月2万円」の合計24万円。
対して月の生活費は「食費4万円、住居費1万円、水道光熱費2万円、通信費5000円、医療費1万円、交通費5000円、趣味・交際費2万円、日用品費など1万円、そのほか2万円で合計月14万円くらい」。
年単位でかかる支出を含めると、実際に貯蓄に回せるのは「月当たり2万円程度。ほぼ想定どおり」とのことです。
「住宅ローンも完済しており、無駄な支出を徹底的に削る生活習慣が身についているため、細々とながら貯蓄を維持できています。現役時代はもっと余裕がある老後を想像していましたが、実際は年金額の伸び悩みもあり、日々の家計管理は気が抜けません」と説明しています。
さらに物価高の影響で「食料品全般の価格がじわりじわりと上がっており、以前と同じ金額を予算に組んでいても、買い物カゴの中身が明らかに減っている実感があります」とニアさん。
節約のために、「不要なサブスクリプションを全て解約し、テレビ放送で十分と割り切りました。ポイントを徹底的に活用して日常品をほぼポイント払いで済ませる。趣味の園芸も、種から育てることで苗代を抑える」など工夫をしていると言います。
税金や社会保険料についても、「年金暮らしになると税金などの控除額が想像以上に大きく感じます。年金から自動的に差し引かれるため手元に残る金額が目減りしており、負担感が非常に強い」とあります。
ただ「リタイア後は仕事関係のスーツなどの被服費がゼロになり、趣味や旅行を除けば意外と出費が減った」とも感じていると言います。
年金生活になって「やめたことは、付き合いでの飲み会や高価な嗜好品です。始めたことは、地元のボランティア活動への参加と、証券会社のアプリを使った少額での投資です。社会との繋がりを持ちつつ、少しでも収入の足しになるよう意識しています」とのこと。
現在は、「自炊中心で、特売日を狙ってスーパーで買い物をするのが習慣です。外食は月に一度。日中は近くの公園を散歩したり、図書館で本を借りて読書をして過ごすなど、お金をかけない穏やかな生活を楽しんでいます」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：ニア
年齢性別：72歳男性
居住地：愛知県
家族構成：本人、妻（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：650万円
現預金：1200万円
リスク資産：800万円
月2万円を貯金「家計管理は気が抜けない」年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答したニアさん。
ひと月当たりの現在の収入は「世帯の年金額月22万円、投資の配当月2万円」の合計24万円。
対して月の生活費は「食費4万円、住居費1万円、水道光熱費2万円、通信費5000円、医療費1万円、交通費5000円、趣味・交際費2万円、日用品費など1万円、そのほか2万円で合計月14万円くらい」。
年単位でかかる支出を含めると、実際に貯蓄に回せるのは「月当たり2万円程度。ほぼ想定どおり」とのことです。
「住宅ローンも完済しており、無駄な支出を徹底的に削る生活習慣が身についているため、細々とながら貯蓄を維持できています。現役時代はもっと余裕がある老後を想像していましたが、実際は年金額の伸び悩みもあり、日々の家計管理は気が抜けません」と説明しています。
「サブスクリプションを全て解約」年金生活で特にきついと感じる支出については「やはり光熱費が一番の誤算です。特に電気代の値上がりが激しく、夏場と冬場は月1万円を超えてくることもある。エアコンの使用を極力控えるなどの我慢を強いられるようになりました」とため息をつきます。
さらに物価高の影響で「食料品全般の価格がじわりじわりと上がっており、以前と同じ金額を予算に組んでいても、買い物カゴの中身が明らかに減っている実感があります」とニアさん。
節約のために、「不要なサブスクリプションを全て解約し、テレビ放送で十分と割り切りました。ポイントを徹底的に活用して日常品をほぼポイント払いで済ませる。趣味の園芸も、種から育てることで苗代を抑える」など工夫をしていると言います。
税金や社会保険料についても、「年金暮らしになると税金などの控除額が想像以上に大きく感じます。年金から自動的に差し引かれるため手元に残る金額が目減りしており、負担感が非常に強い」とあります。
「付き合いの飲み会や高価な嗜好品をやめた」年金生活で予想外だったことについては、「医療費がかかることですね。大きな病気でなくても、加齢による細かい通院や薬代が積み重なります。年金暮らしの厳しさを改めて実感しています」とコメント。
ただ「リタイア後は仕事関係のスーツなどの被服費がゼロになり、趣味や旅行を除けば意外と出費が減った」とも感じていると言います。
年金生活になって「やめたことは、付き合いでの飲み会や高価な嗜好品です。始めたことは、地元のボランティア活動への参加と、証券会社のアプリを使った少額での投資です。社会との繋がりを持ちつつ、少しでも収入の足しになるよう意識しています」とのこと。
現在は、「自炊中心で、特売日を狙ってスーパーで買い物をするのが習慣です。外食は月に一度。日中は近くの公園を散歩したり、図書館で本を借りて読書をして過ごすなど、お金をかけない穏やかな生活を楽しんでいます」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)