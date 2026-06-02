「うれしすぎて泣きそう」M!LK・山中柔太朗、個人YouTubeチャンネル開設を発表！ 「本当に始まるの？」
M!LKの山中柔太朗さんは6月1日、自身のInstagramを更新。個人YouTubeチャンネル「劇場版 じゅうたろう」の開設を発表し、話題となっています。
【写真】M!LK・山中柔太朗が個人YouTubeチャンネル開設
ファンからは「開設おめでとうございます」「本当に始まるの？」「えー！びっくり！」「うれしすぎて泣きそう」「ずっと見たかった」「これからの楽しみ増えました」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】M!LK・山中柔太朗が個人YouTubeチャンネル開設
「えー！びっくり！」山中さんは「僕の新しいYouTubeチャンネル『劇場版 じゅうたろう』が始まりました」と発表。「面白くはない場面も多々ありますが、暇つぶしに見てくれたら嬉しいです！」と、意気込みもつづっています。また、車内で撮影したセルフィーも公開しました。
1本目の動画も公開YouTubeチャンネル「劇場版 じゅうたろう」では、既に1本目の動画が公開されています。『くるま』と題し、友人で配信者のアバン・ギャルドさんと車中でトーク。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)