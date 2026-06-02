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気象台は、2日午後8時17分に、レベル３大雨警報を佐那河内村、美波町、海陽町に発表しました。

【写真で見る】台風6号　今後の進路は？

徳島県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■徳島市
●レベル３大雨警報

■鳴門市
●レベル２大雨注意報

■小松島市
●レベル３大雨警報

■阿南市
●レベル３大雨警報

■吉野川市
●レベル３大雨警報

■阿波市
●レベル２大雨注意報

■美馬市脇・美馬・穴吹
●レベル２大雨注意報

■美馬市木屋平
●レベル２大雨注意報

■三好市
●レベル２大雨注意報

■勝浦町
●レベル３大雨警報

■上勝町
●レベル２大雨注意報

■佐那河内村
●レベル３大雨警報【発表】

■石井町
●レベル２大雨注意報

■神山町
●レベル２大雨注意報

■那賀町
●レベル３大雨警報

■牟岐町
●レベル２大雨注意報

■美波町
●レベル３大雨警報【発表】

■海陽町
●レベル３大雨警報【発表】

■松茂町
●レベル２大雨注意報

■北島町
●レベル２大雨注意報

■藍住町
●レベル２大雨注意報

■板野町
●レベル２大雨注意報

■上板町
●レベル２大雨注意報

■つるぎ町半田・貞光
●レベル２大雨注意報

■つるぎ町一宇
●レベル２大雨注意報

■東みよし町
●レベル２大雨注意報