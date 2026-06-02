志尊淳＆神尾楓珠、『キングダム』途中参加で緊張 “信”山崎賢人が絶賛「見た時に『蒙恬と王賁だ！』となった」

志尊淳＆神尾楓珠、『キングダム』途中参加で緊張 “信”山崎賢人が絶賛「見た時に『蒙恬と王賁だ！』となった」